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Ferizli’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçe protokolü ve askeri erkanın katıldığı tören...