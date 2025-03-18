Ferizli’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla tören düzenlendi haberi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Hasan Balcı, Belediye Başkanı Mehmet Ata, ilçe protokolü ve askeri erkanın katıldığı törende, kaymakamlık binası önündeki Atatürk büstüne çelenk koyuldu.
Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam hatip Lisesi salonunda devam eden programda İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serdar Koç, günün anlam ve önemimi belirten konuşma yaptı.
Etkinlikte sahne alan öğrenciler, şiirler okudu, oratoryo gösterisi yaptı, Çanakkale şehitlerinin mücadelesi ve fedakarlıklarını konu alan oyunlar sergiledi.
İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Balcı tarafından verildi.
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