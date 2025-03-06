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Edirne Eski Cami’de “kılıçla hutbe” geleneği asırlardır sürüyor haberi
TEMSA, yapay zeka alanında yenilikçi çözümler geliştiren “ZEKI” platformuna üye oldu haberi
İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ’da mola verdi haberi
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor haberi
Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
Gelibolu’daki öğrencilere deprem eğitimi ve tatbikatı haberi
Bursa’da “sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıldığını öne süren kişi savcılığa başvurdu haberi
İstanbul’daki sağlık tesislerinin yüzde 80’i depreme dayanıklı hale getirildi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı haberi
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FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi

- FLO Group CEO'su Yenal Gökyıldırım: - "Kurum kültürümüzü güçlendirme yolculuğumuzda attığımız değerli adımlar sayesinde bugün, Great PlaceTo Work Sertifikası'nı almaya hak kazandığımız için gururluyuz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
FLO Group, Great Place to Work sertifikası kazandı haberi

FLO Group, Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda sertifika almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO Group, çalışan deneyimi ve iş yeri kültürüne yönelik Great Place To Work Enstitüsü'nün analizleri sonucunda “Harika İş Yeri” kriterlerini sağlayarak sertifikayı aldı.

Çalışanların iş yeri kültürü içindeki deneyimlerinin objektif bir şekilde değerlendirildiği analizlerde, şirketin insan odaklı yaklaşımı ve güçlü kurum kültürü ön plana çıktı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen FLO Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, daha mutlu bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Gökyıldırım, ayakkabının yolculuğunu A'dan Z'ye sahiplenen bir şirket olarak doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağladıklarını aktararak, “Böylesine büyük ve güçlü bir ekosistemde her adımımızda 'merkezimiz insan' değerimizden yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın refahı, esenliği, kişisel ve mesleki gelişimini her zaman destekliyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl başlattığımız 'İyiden Mükemmele FLO Group' gelişim yolculuğumuza hız kesmeden devam ettik.” ifadelerini kullandı.

Kurum kültürlerini güçlendiren bir dizi projeleri hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Gökyıldırım, güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi değerler üzerine inşa ettikleri bu projelerle, çalışma arkadaşlarının kendilerini ifade edebileceği, süreçlere katkı sağlayabileceği platformlar oluşturduklarını anlattı.

– “Kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Gökyıldırım, bu anlamda, çalışma arkadaşlarıyla kurdukları güçlü bağ ve etkileşimler sayesinde, kolektif hedefler için takım ruhunu pekiştirdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

“Kurum kültürümüzü güçlendirme yolculuğumuzda attığımız değerli adımlar sayesinde bugün, Great PlaceTo Work Sertifikası'nı almaya hak kazandığımız için gururluyuz. Çalışan bağlılığı, iş yeri kültürü ve kurum içi güven unsurlarını temel alan 'Harika İş Yeri Sertifikası' almamızda emeği geçen tüm ekiplerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Pek çok konuda olduğu gibi en iyi iş yeri deneyimi sunma konusunda da sektörümüze ilham verecek uygulamalarımızla, çalışma arkadaşlarımızın güven duygusunu ve aidiyetini pekiştirerek, kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

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