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Futbol: Trendyol 1. Lig haberi

- Sakaryaspor: 2 - Adanaspor: 1

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet Sıraç Akpınar

Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 75 Serkan Yavuz), N'koulou, Burak Altıparmak, Mendy (Dk. 75 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon (Dk. 58 Emre Demir), Ozegovic (Dk. 88 Ömer Şişmanoğlu)

Adanaspor: Nurullah Aslan, Candeias, Orkan Çınar (Dk. 65 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donkor, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 77 Yasin Arda Midiliç), Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk. 88 Metehan Altunbaş), Cikalleshi

Goller: Dk. 59 Cikalleshi (Adanaspor), Dk. 61 Kahraman Demirtaş, Dk. 83 Ozegovic (Penaltıdan) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Yusuf Can Esendemir (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Elias Durmaz, Dk. 76 Nurullah Aslan, Dk. 83 Candeias, Dk. 90+3 Doğukan Emeksiz (Adanaspor), Dk. 43 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Sakaryaspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 yendi.

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