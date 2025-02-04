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Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
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Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi

- Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: - "Vizyonumuzun bir yansıması olarak 3 değerli tasarruf sahibine, Türkiye'nin gururu Togg'u teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi

Fuzul, 33. yılına özel düzenlediği “Dev Hediye Kampanyası” kapsamında Togg T10X kazanan talihlilere araçlarını düzenlenen törenle teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamayan göre, Fuzul'ün sistemine 1 milyon lira ve üzeri kayıt yaptıran 15 bini aşkın tasarruf sahibi Togg çekilişine katılmaya hak kazandı.

7 Ocak'ta U2 Genel Merkezi'nde Milli Piyango İdaresi'nin onayıyla, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte 3 talihli belirlendi. Araç teslimatları İzmir'de düzenlenen “Her İz Bizim Hikayemiz” vizyon toplantısında gerçekleştirildi.

Talihliler Emine Selçuk Kaymaz, Tuğba Konkan ve Dilan Kılıç, araçlarını Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal'ın elinden aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Mahmut Akbal, sadece finansal çözümler sunan bir kurum olmadıklarını, aynı zamanda toplumumun refahına katkıda bulunduklarını aktardı.

Akbal, “Bugün burada, bu vizyonumuzun bir yansıması olarak 3 değerli tasarruf sahibine, Türkiye'nin gururu Togg'u teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eyüp Akbal da yerli üretim anlayışını desteklemenin, yerli üretimi desteklemenin Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına katkıda bulunmak anlamına geldiğine dikkati çekerek, “Bu bakış açısıyla, hem bize güvenen tasarruf sahiplerine bir hediye takdim etmiş hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına da destek veren bir kampanya geliştirmiş olduk. Bugün Togg sahibi olan müşterilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Zeki Akbal ise 33 yıldır insanların hayallerine ulaşmalarına aracılık eden güçlü ve güvenilir bir marka olma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, “Bu vizyonumuzun bir yansıması olarak üç değerli tasarruf sahibine yerli ve millî otomobilimiz Togg'u hediye etmenin memnuniyetini yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fuzul
Tasarruf
Togg

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