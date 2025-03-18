Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk iddiası: haberi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak Fenerbahçe'nin dördüncü yıldızı takmasından önce kendilerinin beşinci yıldıza ulaşacağına inandığını söyledi.

Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği iftar yemeğinde konuştu.

Namağlup lider oldukları Süper Lig'de zorlu bir sezonun sonuna yaklaşıldığını aktaran Özbek, “Çok zor bir sezonun sonuna geliyoruz. Mücadelemiz aslında saha içinde değil. Saha dışında da çok çetin bir mücadele veriyoruz. Başarıya odaklıyız. Bu mücadelede sizlerin verdiği desteğe çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar verdiğiniz desteğin devam etmesini rica ediyorum.” dedi.

Kulübün finansal yapısının sürdürülebilir hale gelmesi ve tesisleşme hamlelerine büyük önem verdiğini aktaran Özbek, “Galatasaray, 500 yılı aşan kültürden gelen bir kulüp. Kendi değerleri var. En önemli özelliklerimizden bir tanesi Galatasaray sevdalılarının bir araya gelmesi, birbirine destek vermesi. Çok zorlu bir süreci yönetiyoruz. Bu süreçte kenetlenmenin ve yaptığımız yarışmanın başarıyla sonuçlanması için birbirimize destek vermenin mecburiyeti içindeyiz. Sizlerin verdiği destek, çalışma azmimizde, başarıya odaklanmamızda ve daha iyi hizmet etmemizde bize büyük güç ve heyecan veriyor. 25. şampiyonluk ve 5. yıldızın en önemli etkenlerinden biri bu destek olacak. Taraftarımız, hiçbir maçta desteklemenin dışında bizi zayıflatacak en ufak bir davranışta bulunmadılar. Büyük bir alkışı hak ediyorlar. Her maç yaklaşık 50 bin kişiye oynuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, “Sataşmalar, algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar çıktığımız şampiyonluk yolunda hiçbir etkileri olmayacak. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Galatasaray'ı hem sahada hem de saha dışındaki projelerinde desteklemenizi istiyorum. 2017'de, 'Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız.' demiştim. Gerçekten de bu yolda yürüyoruz.” diye konuştu.

– Sancaktar'dan akademi için 2 saha sözü

Başkan Özbek, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar'dan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne 2 saha yapma sözü daha aldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki 2 futbol sahasını yapan 1905 GSYİAD'a teşekkür eden Özbek, “Geçen seneki iftar sofrasında bazı sözler almıştım. Onları hatırlatmak istiyorum. Kemerburgaz'da akademi binası ve 4 saha yapmamız gerek. Sevgili Murat başkana hatırlatma yapıyorum. Kaç saha yapacaksınız?” diye sordu.

Murat Sancaktar, akademi bölümü için 2 futbol sahası yapma sözünü verdi.

Başkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanındaki arazide yapacakları tesisi de hatırlatarak, “Sevgili Murat başkan, hazırlıklı olmanızı hem sizden hem de üyelerinizden rica ediyorum. Çünkü Galatasaray bir dayanışma kültürü.” dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Sancaktar'dan “Emriniz olur.” karşılığını aldı.