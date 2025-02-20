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Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi
Tekirdağ’da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı haberi
Edirne’de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor haberi
Bilecik’te karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı haberi
Tekirdağ’da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
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Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi

- Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: - "Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Garanti BBVA, CDP’nin iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında A notunu aldı haberi

Garanti BBVA, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) 2024 iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında en yüksek derece A notunu aldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın sürdürülebilir kalkınma için yaptığı çalışmalar, dünyanın önde gelen kurumsal çevre raporlama platformlarından CDP tarafından değerlendirildi.

Banka, CDP'nin 2024 yılı değerlendirmesinde, iklim değişikliği ve su güvenliği programlarında en yüksek seviye A notunu alarak bu alanlarda küresel şirketler kategorisine girdi.

Çevresel risklerin açıklanması, stratejisi ve yönetimiyle ilgili çalışmaları nedeniyle bu başarıya ulaşan Garanti BBVA, iklim değişikliği ve su güvenliğinde yüksek performansını ve şeffaflığını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilir kalkınmayı bankanın temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Akten, “İklim kriziyle mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı büyüme alanlarında gösterdiğimiz kararlılık, tüm paydaşlarımızı kapsayan geniş çaplı bir dönüşüm vizyonunun parçası niteliğinde. 2009 yılından bu yana CDP'nin iklim değişikliği programına, 2015'ten itibaren ise CDP'nin su güvenliği programına kapsamlı ve şeffaf raporlamalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

CDP Türkiye'nin ana destekçilerinden biri olduklarını kaydeden Akten, özel sektörün sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunu teşvik eden öncü kurumlar arasında yer almaktan onur duyduklarını bildirdi.

– “Yenilikçi finansal ürünler sunduk”

Banka olarak sürdürülebilir finans çözümleriyle bireysel ve tüzel müşterileri düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda desteklediklerini aktaran Akten, yeşil tahviller, sürdürülebilir krediler ve iklim dostu yatırım araçları gibi yenilikçi finansal ürünler sunduklarına değindi.

CDP tarafından yapılan derecelendirmenin, doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğuna işaret eden Akten, şunları kaydetti:

“Dünyada artık sürdürülebilirlikle bağlantılı faktörler, yatırımcıların değerlendirme kriterleri içinde her geçen gün daha da öne çıkıyor. Bankamızın elde ettiği güçlü skorlar, hem bu kriterlere uyumlanma hem de çalışmalarımızın uluslararası arenada değer bulduğunu kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu başarı, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın ortak çabalarının bir sonucu.”

Akten, “Kendi faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi en aza indirecek, sadece finansman sağlamakla kalmayıp, müşterilerimizin daha sürdürülebilir iş modelleri benimsemelerini teşvik edecek inovatif uygulamalarla, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişine katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cdp
İklim
Sürdürülebilir

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