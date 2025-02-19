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Meriç Nehri’nin ayırdığı aşıkları anlatan türküye yapay zekayla klip hazırlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi
Gürültü engelleyici kulaklıklar, uzun süreli kullanımda işitme sorunlarına yol açabilir haberi
Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Hamalainen, UİB’i ziyaret etti: haberi
Gençler yurt dışına daha çok eğitim için gidiyor haberi
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Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasında hasar gören 3 bina tahliye edildi haberi

Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle hasar gören 3 bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Yıldıztabya Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Bazı evlerde kayma olurken, evlerin duvarlarında ve yolun birçok noktasında çatlaklar oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, hasar gören 3 binayı tahliye ettikten sonra mühürledi.

Bölgedeki içme suyu hattının zarar gördüğünü belirleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, hattın onarımı için çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor.

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