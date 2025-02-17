SON DAKİKA
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi
Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un yeni hedefi Süper Lig haberi
Bayındır Söğütözü Hastanesi’nden çocuklarda ateş ve tedavisine ilişkin öneriler haberi
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
Trakya’da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara “8. Olağan Büyük Kongre” daveti haberi
Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor haberi
MoneyPay, iki yeni ödeme çözümünü kullanıma sundu haberi
Çorlu’da sağanak etkili oldu haberi
Ailesinden gelen hayvan sevgisi, yarım asırdır evinden sokağına taşıyor haberi
İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
Federasyon Kupası sahibi Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un yeni hedefi Süper Lig haberi
Bayındır Söğütözü Hastanesi’nden çocuklarda ateş ve tedavisine ilişkin öneriler haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı kar yağışıyla dolmaya başladı haberi

Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı kar yağışıyla dolmaya başladı haberi

- İstanbul'a su sağlayan ve yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle doluluk oranı azalan, Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın su seviyesi yükseliyor - Barajın 2024'ün Kasım ayında yüzde 8 olan doluluk oranı yüzde 77,21 olarak ölçüldü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı kar yağışıyla dolmaya başladı haberi

ÖZGÜN TİRAN – İstanbul'a su sağlayan, yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan kar yağışıyla arttı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 77,21 olarak ölçüldü.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından barajın doluluk oranı son 3 ayda yaklaşık 10 kat arttı.

Kazandere Barajı'nın doluluk oranı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 3,91, 2024 yılının şubat ayında yüzde 57,96, 2025 yılında ise yüzde 77,21 olarak kayıtlara geçti.

– “Hem insanların hem bitkilerin, hepimizin suya ihtiyacı var”

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, son yağışların ardından barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre iyi durumda olduğunu söyledi.

Bu yılki yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Şaylan, kar yağışıyla barajların dolmaya başladığını kaydetti.

İstanbul’a su sağlayan barajların ikisinin Kırklareli’nde bulunduğunu anımsatan Şaylan, “İstanbul'a içme suyu sağlayan Kazandere'de şu an da yüzde 77'lik bir doluluk oranı var. Geçen sene bu biraz daha düşüktü. Istrancalara aşırı derecede kar yağmasıyla barajlarımız bir tık daha iyi. Papuçdere Barajı da yaklaşık yüzde 54 seviyelerinde.” diye konuştu.

Barajların doluluk oranlarının artmasının önemli olduğunu vurgulayan Şaylan, kar yağışlarının devam etmesi halinde barajlarının tamamen dolacağını öngördüğünü kaydetti.

Kar yağışının yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Şaylan, “Şu anda yer altı sularında aşırı derecede çekilme var. Bunların da beslenmesi için kar ve yağmura ihtiyacımız var. Hem insanların hem bitkilerin, hepimizin suya ihtiyacı var. Bir de doğanın dengesinin bozulmaması için yağmura ve kara gerçekten ihtiyacımız var.”

Barajı
Doluluk Oranı
Kar
Şaylan
Var.

İlgili Haberler

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Sokağa bırakmaya kıyamadığı 18 kedisinin mutluluğu için müstakil eve taşındı haberi

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 12:50

Garanti BBVA, yeni nesil e-fatura POS cihazını kullanıma sundu haberi

Su arıtmada kullanılan kum Edirne’de işlenip ihraç ediliyor haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 11:44

Su arıtmada kullanılan kum Edirne’de işlenip ihraç ediliyor haberi

Geyve’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 11:35

Geyve’de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı haberi

“Çocuklarım” dediği 15 kediye şefkatle bakıyor haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 11:20

“Çocuklarım” dediği 15 kediye şefkatle bakıyor haberi

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
17 Şubat 2025, 11:10

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi

Edirne ve Tekirdağ’da sağanak etkili oluyor haberi Edirne ve Tekirdağ’da sağanak etkili oluyor haberi Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi