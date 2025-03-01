Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Çanakkale’de iftara katıldı haberi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Allah memleketimize dirlik ve düzen nasip etsin, memleketimizdeki 85 milyon kardeşimize ramazanın bereketiyle karşılıklı muhabbet nasip eylesin.” dedi.

Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte Çanakkale'nin Çan ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Çan ilçesine dördüncü kez geldiğini söyledi.

Partisinin bu yıl bir karar aldığını ifade eden Davutoğlu, “Salon iftarları yerine halkla birlikte nerede bulursak onlarla sokakta ya da evlerinde ama mutlaka halkımızla birlikte iftar etmeye karar verdik. İlk uygulamasını da yapmış olmaktan büyük mutluluk duyarız.” diye konuştu.

Davutoğlu, Gazze'de zor şartlarda iftar sofrasını açmaya çalışan, yıkıntılar içinde iftar edenlerin olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

“Allah onlara da yardım eylesin. Kadir Gecesi'nin büyük bir huşu içinde kutlandığı, idrak edildiği Mescid-i Aksa da bu sene Kadir Gecesi'ni mahzun karşılayacak. Allah memleketimize dirlik ve düzen nasip etsin, memleketimizdeki 85 milyon kardeşimize ramazanın bereketiyle karşılıklı muhabbet nasip eylesin. Bizim aramıza fitne sokmak isteyen, ülkemizi huzursuzluğa götürmek isteyen kimseye fırsat vermesin. Çanakkale bizim için çok önemli. İstiklalimizin başladığı yerdir. Çan, Çanakkale'nin en güzel ilçelerinden birisi. Allah bir daha Çanakkale gibi bir savaşı yapmak zorunda bize bırakmasın ama bir daha yapmak gerekirse, 100 kere bile yapmak gerekirse istiklalimiz için Çanakkale'de dedelerimizin verdiği mücadeleyi vermeye hazırız.”