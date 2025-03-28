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Gelibolu Belediyesi mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı.Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alaeddin Kalfa Mezarlığı ile yeni ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu Belediyesi mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve plajlarda temizlik yaptı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Alaeddin Kalfa Mezarlığı ile yeni mezarlıkta otları biçip ve yolları yıkadı.

Hamzakoy'daki plaj ve Eğritaş Plajı'nda traktörle tırmık çekildikten sonra temizlik yapıldı.

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