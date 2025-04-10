Gelibolu’da Polis Haftası kutlandı haberi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.
Daha sonra Alay, makamında kutlamaları kabul etti.
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