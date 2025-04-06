Gelibolu’da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı haberi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Y.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltın alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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