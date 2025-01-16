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Meriç Nehri’ndeki hidroelektrik santralinde ayda 600 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor
Atatürk’ün ilk basın toplantısının 102’nci yıl dönümü Kocaeli’de kutlandı
Roche Türkiye’ye Top Employers Enstitüsü’nden “En İyi İşveren” ödülü
Bursa’daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışma başlatıldı
Bilecik Valisi Aygöl, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında tercihlerini yaptı
Eğitim Bir Sen’den Büyükçekmece’de öğrencisinin lisede bıçakladığı müdür yardımcısına destek
Balıkesir’de jandarma, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor
Akbank’tan “Ticari Yeşil Büyüme Kredisi” ile sürdürülebilir büyümeye destek
İstanbul Akvaryum’dan çocuklar için yarıyıl tatili etkinlikleri
Balıkesir’de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Gelibolu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gelibolu’daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.C. ve E.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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