HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Gelibolu’nun Tek Kadın Dolmuş Şoförüne Plaket Verildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçendeki tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Gelibolu-Bayırköy hattı üzerinde 10 yıldır taşımacılık yapan, Gelibolu Şoförler ve Otomobilciler Derneğine kayıtlı tek kadın dolmuş şoförü olan Emine Şarlak’a, mesleği süresince kaza yapmadığı ve diğer sürücülere örnek olması dolayısıyla dernek binasında düzenlenen törenle plaket verildi.

Dernek Başkanı Ömür İşsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, şoförlük mesleğinin kolay bir iş olmadığını söyledi.

İLGİLİ HABER Hırka-i Şerif Cuma Günü Ziyarete Açılacak
Çanakkale’nin Gelibolu ilçendeki tek kadın dolmuş şoförüne plaket verildi.

Özellikle bir kadının bu meslekte oldukça sıkıntılı süreçler geçirebildiğini anlatan İşsever, “10 yıl boyunca hiçbir aksaklığa meydan vermeden bu işi anlının akıyla yapması bizleri çok sevindirdi. Odamıza kayıtlı bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bayırköy’den muhtar adayı olduğunu öğrendim. Başarılar diliyorum.” dedi.

Emine Şarlak ise “Zorluklara aldırmadan bu işi severek yapıyorum. 10 yıl olmuş bıkmadan işimi sürdürüyorum. Bunu düşünüp, beni onurlandıran herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Çanakkale
Gelibolu
Tek Kadın Dolmuş Şoförü

İlgili Haberler

Buldan İlçesinde Siren Sesiyle Oruç Açma Geleneği Sürüyor

Sahte Akaryakıt Üretilen İmalathaneye Baskın Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Öğrencilerine Ramazan Boyunca İftar Verilecek

İnşaatın 10. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Kırklareli’nde Gıda İşletmeleri Denetlendi

Tekirdağ’da İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İstiklal Marşı 103 Yıl Önce Bugün Kabul Edildi

Sakarya’dan Şubatta 788 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Eski Milletvekili Ahmet Çelik Kardeşi Tarafından Bıçaklandı

Takside Uyuşturucu İle Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Kocaeli’de Bir İş Yerinin Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 410 Bin Liraya Yükseldi