SON DAKİKA
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı
Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor
General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya’da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi NeoTech yerleşkesinde BISTLAB açıldı
Kırklareli Valisi Turan, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor
General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya’da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » General Mobile’dan kampanya

General Mobile’dan kampanya

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
General Mobile’dan kampanya

İSTANBUL (AA) – General Mobile, kullanıcılarına özel “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Eskiyi Getir, Yeniyi Götür” kampanyası kapsamında, kullanıcılar, eski cihazlarını değerlendirerek “GM Phoenix 5G”, “GM 24 Pro”, “Era 50” ve “Era 30” gibi en yeni modellere daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Yalnızca General Mobile'ın internet sitesi üzerinden ön teklif alabilen kullanıcılar, eski telefonlarını getirerek yeni modellere avantajlı fiyatlarla geçiş yapabilecek.

– Eski cihazlar tekrar satışa sunulacak

General Mobile kullanıcıları, kampanya doğrultusunda herhangi bir koşul aranmaksızın, eski cihazlarıyla avantajlı ön teklif alabilecek. Eski cihazın çalışır durumda olup olmaması ya da ekranının kırık olması, kampanyaya katılımı etkilemeyecek.

Kampanya kapsamında toplanan eski cihazlar, orijinal parçalarla yenilenip 1 yıl garantiyle tekrar satışa sunulacak. Bu kampanyayla şirket, atıl durumdaki telefonları ekonomiye yeniden kazandırırken, çevreye ve kullanıcılarına fayda sağlayacağı sürdürülebilir bir tüketim ekosistemi yaratacak.

Kullanıcılar, General Mobile'ın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, yeni cihazlarına yönelik avantajlı teklifleri inceleyebilecek ve eski cihazları için sunulan geri alım tutarını öğrenebilecek.

Yeni cihaz alımında kredi kartıyla tek çekim, havale ile peşin ödeme veya alışveriş kredisiyle taksitli ödeme seçeneklerinden yararlanılabilirken, kargo ücreti alınmayacak.

Eski Cihazlar
Kampanya
Tek

İlgili Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu:
Yerel
14 Ocak 2025, 00:36

CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu:

İstanbul’da müşterilerini taciz ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı
Yerel
13 Ocak 2025, 23:24

İstanbul’da müşterilerini taciz ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı

Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei’nin “Sanatla Büyümek” standı açıldı
Yerel
13 Ocak 2025, 23:16

Ali Leigong ve Said Chuanyi Lei’nin “Sanatla Büyümek” standı açıldı

Kaya Demirer yeniden TURYİD Yönetim Kurulu Lideri oldu
Yerel
13 Ocak 2025, 19:24

Kaya Demirer yeniden TURYİD Yönetim Kurulu Lideri oldu

Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi
Yerel
13 Ocak 2025, 19:20

Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi ortasında kültürel işbirliği protokolü imzalandı
Yerel
13 Ocak 2025, 17:32

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi ortasında kültürel işbirliği protokolü imzalandı

Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Türkiye’nin birinci astronotu Gezeravcı, Kocaeli’de öğrencilerle buluştu Türkiye’nin birinci astronotu Gezeravcı, Kocaeli’de öğrencilerle buluştu