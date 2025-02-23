SON DAKİKA
Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi
Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi
Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi
Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı haberi
Otomotiv sektörünün “itici gücü” tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi haberi
Söğütlü’de karla mücadele çalışmaları haberi
Süleymanpaşa Cemevi açıldı haberi
Sakarya’da çocuklara kar topu etkinliği düzenlendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi

Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi

- Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezinde dezavantajlı kadınlar, atık malzemelerden ürettikleri el emeği ürünlerle hem sosyalleşiyor hem de bütçelerine katkı sağlıyor - Merkezin Koordinatörü Nesrin Dokuyucu: - "Proje kapsamında kadınlarımız ekonomik anlamda güçlenmiş oluyor, öz güvenleri yerine gelmiş oluyor. Böylelikle sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oluyorlar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) dezavantajlı kadınlar, atık malzemeleri çeşitli ürünlere dönüştürerek para kazanıyor.

Kırklareli Valiliği, geçen yıl haziran ayında SODAM kurslarına katılan kadınların sosyalleşmesi, el becerilerinin artması ve bütçelerine katkı sunmaları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne de katkı sunmak amacıyla hazırlanan “Atık Malzemeler Kadın Eliyle Sanata Dönüşüyor Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Kırklareli Valiliği ile Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kar Spor Fabrikası arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında fabrikada üretim esnasında arta kalan kumaş ve iplik gibi geri dönüşüm malzemeleri SODAM'a getiriliyor.

Geri dönüşüm malzemeleri burada kadınların elinde çeşitli ürünlere dönüşüyor.

Kadınlar ürettikleri şapka, çanta, oyuncak bebek ve süs eşyalarını merkezin satış noktalarında satıp elde ettikleri gelirle bütçelerine katkı sunuyor.

– Sıfır atığın önemi kavrandı

SODAM Koordinatörü Nesrin Dokuyucu, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalarla dezavantajlı kadınların hayatına dokunduklarını söyledi.

Çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını ifade eden Dokuyucu, proje ile geri dönüşüm malzemelerinin kadın emeğiyle sanata dönüşmesi, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi ve çevreye karşı duyarlılıklarının artmasının amaçlandığını kaydetti.

Projenin 15 kursiyerle devam ettiğini anlatan Dokuyucu, “Kadınlarımız çeşitli ürünler üretiyor. Daha sonra bu ürünlerin satışı gerçekleşiyor. Proje kapsamında kadınlarımız ekonomik anlamda güçlenmiş oluyor, öz güvenleri yerine gelmiş oluyor. Böylelikle sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun da farkına varmış oluyorlar.” diye konuştu.

Geri dönüşüm malzemelerinin içeriğine göre ürünler üretildiğini dile getiren Dokuyucu, projeyi geliştirmek istediklerini vurguladı.

Ürünlerle ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Dokuyucu, “Önceden geri dönüşümün ne olduğunu bilmeyen kadınlarımız vardı. Bu proje sayesinde geri dönüşümün ve sıfır atığın ne kadar önemli olduğunun, aslında hiçbir şeyin atık olmadığının farkına vardılar.” dedi.

Kursiyerlerden Gülafer Canfer ise proje ile öz güveninin artığını söyledi.

Ürettikleri ürünler sayesinde gelir elde ettiklerini anlatan Canfer, “Allah razı olsun büyüklerimizden. Allah onları başımızdan eksik etmesin.” dedi.

Canfer, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Dönüşüm
Kadın
Malzemeleri
Proje
Ürünler

İlgili Haberler

Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 09:54

Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 09:54

Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, “Basın Köprüsü” etkinliğiyle şehitlikleri gezdi haberi

Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 09:24

Balıkesir’de çaldığı araçla kaza yapan şüpheli aranıyor haberi

Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 08:34

Bursa’da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı haberi

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 06:31

İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi
Yerel
23 Şubat 2025, 06:14

Beykoz’da buzlu yolda kayan otomobil bir taksi ile iki eve çarptı haberi

Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi