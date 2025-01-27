SON DAKİKA
Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor’da hedef “transfer tahtası”nı açmak haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor haberi
Tekirdağ’da motosiklet denetimleri sürüyor haberi
Kocaeli, Bartın ve Düzce’de sis etkili oldu haberi
Edirne’deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı haberi
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi
“The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi
Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor’da hedef “transfer tahtası”nı açmak haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor haberi
Tekirdağ’da motosiklet denetimleri sürüyor haberi
Kocaeli, Bartın ve Düzce’de sis etkili oldu haberi
Edirne’deki hayvan barınağında köpek yavrularının çöpe atılmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı haberi
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi
“The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor haberi

Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Gönüllü öğrenciler köy okullarını renklendiriyor haberi

KIRKLARELİ (AA) – ÖZGÜN TİRAN – Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri “Fırçalarla Okullar Renklensin Projesi” kapsamında köy köy gezerek fırçalarıyla okul binalarını güzelleştiriyor.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ziyaret ettikleri köy okullarının duvarlarını resimlerle süslemeye karar verdi.

Öğrenciler köy okullarına kara kalemle çizdikleri figürleri daha sonra fırçalarıyla rengarenk boyadı.

Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasemin Akçay, AA muhabirine, Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak sosyal ve sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

Gönüllüler olarak köy okullarına giderek etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Akçay, bu yıl köy okullarını boyayıp resimlerle güzelleştirdiklerini anlattı.

Resimlerle süsledikleri okul binalarının öğrencilerin okula olan ilgilerini artırdığını gözlemlediklerini vurgulayan Akçay, “Bir çocuğun gülmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Okul bittikten sonra kendi memleketime de bu iyiliği götürmek istiyorum. Herkesin gençlik merkezi ile tanışması gerekiyor. Orada kendini buluyorsun resmen.” diye konuştu.

Okulları rengarenk boyayıp resimler yaptıklarını dile getiren Akçay, çocukların sevincini gördüklerinde çok mutlu olduklarını belirtti.

Okullardaki boyama işleminin ardından binaların güzelleştiğini anlatan Akçay, şöyle devam etti:

“Köy çocukları da artık bizi tanıyor. Tanıdıkları için bizi okulda veya çarşıda gördüklerinde çok seviniyor. Bir gün boya yaparken bir çocuk yanımdaydı 'abla ne güzel boyuyorsun' dediğinde beni mutlu etti. Sonra o çocuk Gençlik Merkezine gelip üye oldu. Amacımız sadece çocukları sevindirmek.”

Akçay, bir yılda 10 okulda faaliyet yaptıklarını sözlerine ekledi.

– “Fırçamı duvara her değdirdiğimde mutluluk hissediyorum”

Gönüllü öğrencilerden Berfin Akgül ise köy okullarına gittiğinde kendisini huzurlu ve mutlu hissettiğini anlattı.

Çok güzel etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Akgül, “Okullarda boyama yapıp çocukları eğlendiriyoruz. Onlarla hep iç içeyiz. Resim yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum.” dedi.

Okul binalarına balon, eğlenceli figürler, çocukların hayal gücüne odaklı resimler yaptıklarını belirten Akgül, “Fırçamı duvara her değdirdiğimde mutluluk hissediyorum. Küçük bir çocuğun o saf duygularına erişmişim gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Akçay
Boya
Köy
Mutlu
Okullar

İlgili Haberler

“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 22:40

“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi

Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 22:36

Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi

Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 21:16

Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi

Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 21:04

Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi

Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 20:40

Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi

Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
Yerel
26 Ocak 2025, 19:52

Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi

Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi Bursa’da 137 yıldır Mi’raciye geleneği yaşatılıyor haberi Ampute Futbol Süper Ligi haberi Ampute Futbol Süper Ligi haberi