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GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu basın toplantısında konuştu: haberi
“Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi
GÜNCELLEME – Kartal’da minibüsün iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı haberi
Bayındır Sağlık Grubundan çocuklarda diş sağlığının korunması için öneriler haberi
Kocaeli’de sanayici 17 milyon metreküp suyu “geri kazanım”dan kullandı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu haberi
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GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

– Vali Ayyıldız'ın açıklaması

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Bursa

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