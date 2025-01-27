GÜNCELEME – Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
– Vali Ayyıldız'ın açıklaması
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir.” ifadelerini kullandı.
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