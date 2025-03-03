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GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi
Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii’nde teravih namazı kıldırdı: haberi
Türk akademisyenler, Fransa’da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ısınmaya dikkati çekti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı haberi
TARSİM, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle buluştu haberi
Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor haberi
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GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi

Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 40'ı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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