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GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı haberi

YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI VE DETAY EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle kapanan Ankara istikameti ulaşıma açıldı haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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