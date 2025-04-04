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GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı haberi

- Ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde trafik akışı normale döndü TRAFİĞİN AÇILMASI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı haberi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 8 kişi yaralanırken, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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