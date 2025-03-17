GÜNCELLEME – Bursa’da bir kadın tartıştığı kocasını silahla öldürdü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki bir sitede yaşayan Muhammet Nurullah Ç. (42) ile eşi Süheyla Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kocasını tabancayla göğsünden yaralayan Süheyla Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Nurullah Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Süheyla Ç. ve 2 kızı gözaltına alındı.

Süheyla Ç'nin emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığını, olay anında saldıran eşinden kendisini ve çocuklarını korumak için kocasının tabancasıyla rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Süheyla Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 kızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Muhammet Nurullah Ç'nin cenazesi ise Turgutalp Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.