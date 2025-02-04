SON DAKİKA
Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi
Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi
Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Yalova’da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi haberi
Ukraynalı ve Endonezyalı iki kadın Sakarya’da Müslüman oldu haberi
Bilecik’te geçen sene düzenlenen 490 operasyonda 124 şüpheli tutuklandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi

GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oto aksesuar alanında faaliyet gösteren iş yerinde çıkan ve yedek parça dükkanına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Kemerçeşme Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan oto yedek parça dükkanına da sıçradı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen ve soğutma işlemi devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlgili Haberler

Bursa’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 19:31

Bursa’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı haberi

Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 19:31

Fenerbahçeli Milan Skriniar, Edin Dzeko’nun uzun yıllar futbol oynayabileceğine inanıyor: haberi

Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 19:00

Gaziosmanpaşa’da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında haberi

AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 18:23

AK Parti’li Sarıçam’dan, Edirne Belediyesinin Kırklareli’ndeki barajdan su almasına tepki: haberi

Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 18:23

Balıkesir’de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Çanakkale’de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 17:32

Çanakkale’de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu haberi

Sakarya’da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi Sakarya’da belediyelerde şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi Kırklareli’nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1’i tutuklandı haberi