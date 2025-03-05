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TÜRKPATENT’in hedefi “sınai mülkiyette ticarileşme ve markalaşma” haberi
Edirne’deki okullarda “Yeşilay” dersi yapıldı haberi
Yeşilay’ın desteğiyle sigarayı bıraktı, 16 aydır rahat nefes alıyor haberi
Tekirdağ’da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü haberi
Kuş gribi ve insan kaynaklı kirleticiler Antarktika’nın geleceğini etkiliyor haberi
Ceviz kabuğu ve atık malzemelerle minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Kırklareli’nde geçen ay 131 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
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GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ VE YARALININ SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Umut Baran T, yanına gelen A.Ç. (21) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, tabancayla Umut Baran T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Umut Baran T, sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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