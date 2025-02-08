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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sakarya’da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali “Gala Gecesi” gösterileriyle sona erdi haberi
Silivri’de deniz suyu çekildi haberi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli’de konuştu: haberi
Sakarya’da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu haberi
Sarıyer’de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı haberi
Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin gövde kaynağı yapıldı haberi
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GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi

DETAYLAR VE YOLUN ULAŞIMA AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi

Büyükçekmece D-100 kara yolunda makaslayan tır nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

D-100 kara yolunun S rampası mevkisinde seyir halinde olan 31 AGU 683 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak makasladı.

Bariyerlere çarparak duran tır diğer araçların geçişini engellerken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun Edirne istikametini trafiğe kapatan ekipler, trafik akışını yan yoldan kontrollü şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yolu kapatan tır kaldırılırken, kara yolunun Edirne istikameti trafiğe açıldı.

Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu

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