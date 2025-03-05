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GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
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Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
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GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi

ZANLILARIN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi

Çanakkale merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde yaşayan 77 yaşındaki H.U'yu telefonla arayan şüpheliler kendilerini kamu personeli olarak tanıttı.

Zanlılar, 5 bilezik, ⁠3 çeyrek altın, ⁠3 parça altın saat kordonu, ⁠2 altın kolye ve 2 çift altın küpeyi H.U'nun evine gelerek aldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.U, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu değerlendirilen H.S. (51) ile Ö.E. (22), ⁠R.Ç. (42), E.A. (50) ve Ö.Ç. (38) yakalandı. Zanlılardan M.P'nin ise farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramada 5 SIM kart, 6 cep telefonu ile sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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