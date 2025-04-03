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GÜNCELLEME – Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü haberi

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü, 25 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, lastik bottaki 25 kişiyi kurtararak karaya çıkartırken, 9 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Balıkesir ve Çanakkale'deki hastanelere sevk edildi.

– Kayıp 1 göçmeni arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Nisan Perşembe günü saat 06.14'te 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Ayvacık Yeşilliman açıklarında düzensiz göçmenlerin yardım talebinin alındığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 helikopterin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Saat 06.43'te yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, 25 göçmen sağ, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 1 göçmen için arama çalışmaları, 4 bot, 1 helikopter ve 1 Dalış Özel Timi olmak üzere 82 personelle devam etmektedir.”

Bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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