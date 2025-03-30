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GÜNCELLEME – Çanakkale’de kaybolan lise öğrencisi Ankara’da bulundu haberi

ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Çanakkale’de kaybolan lise öğrencisi Ankara’da bulundu haberi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisi, Ankara'da bulundu.

Ayvacık Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) cuma günü yurda dönmemesi üzerine, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ailesinin polise yaptığı başvuruyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayşegül K'nin bulunması için yürütülen çalışma kapsamında, okulunun yanı sıra Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ayşegül K'nin, kaldırımda yürüdüğü anlar Küçükkuyu beldesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıp lise öğrencisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'da bulundu. Ayşegül K'nin, polis refakatinde Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi.

Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan Ayşegül K'nin, Ankara'ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu'ya ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği iddia edilmişti.

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