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GÜNCELLEME – Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı haberi

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği tespit edilen 55 zanlı yakalandı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteriler sonrası 41 şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği tespit edildi.

Savcılık, şüpheliler hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” ile “görevli memura mukavemet” suçlarından gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen 14 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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