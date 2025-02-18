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GÜNCELLEME – Edirne’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Edirne’de fabrika yangınına müdahale ediliyor haberi
Tekirdağ’da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı haberi
Gelibolu’da Ülkü Ocakları sahipsiz kedilerin barınması için kulübeler hazırladı haberi
Kocaeli’de zemin etüdü sırasında çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor haberi
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
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GÜNCELLEME – Edirne’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

- YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Edirne’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Bu arada fabrika çalışanlarından bir kısmı olayı görüntüleyen basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

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