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GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi
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GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi

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Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu haberi

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları, Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

Ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.

Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

Çalışmaları takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, AA muhabirine, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

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