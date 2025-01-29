GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

İddiaya göre, Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta yaşayan A.D. (43) henüz bilinmeyen nedenle kocası E.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan E.D'nin cenazesi, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yenice Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.