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Corendon Football Center, takımlara ve turnuvalara kapılarını açtı haberi
Bursa’da bir evi kundakladıktan sonra polise direnen baba tutuklandı haberi
Bayramiç’te orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi haberi
Çanakkale’de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi haberi
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Gökçeada’da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince taşındı haberi
Bilecik Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerinden ilçelere ziyaret haberi
Tekirdağ köftesinin ustaları AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi
Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi
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Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü haberi

GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü.

İddiaya göre, Yahya Kaptan Mahallesi Çiftlik Sokak'ta yaşayan A.D. (43) henüz bilinmeyen nedenle kocası E.D'ye (42) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından E.D'nin cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan E.D'nin cenazesi, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Yenice Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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