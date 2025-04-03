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GÜNCELLEME – Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı tutuklandı haberi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Kocaeli’de gıda zehirlenmesine neden olduğu iddiasıyla işletmenin 2 ortağı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 100'den fazla vatandaşın zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide önceki gün 100'ün üzerinde kişinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddiasıyla işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Körfez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda zehirlenmesinin yaşandığı dönerci hakkında işlem başlatıldı.

Ekiplerce yapılan işlemin ardından dönerci tedbir amaçlı mühürlendi.

Hastanelere başvuranlardan 2 çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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