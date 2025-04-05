HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi

GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi

ÖLÜ SAYISI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi

Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.

Kazada nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olay yerindeki inceleme çalışması sürerken bölgede ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

İlgili Haberler

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:14

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi

“Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:04

“Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, üreten kütüphanelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:00

Doç. Dr. Işıl İlknur Sert, üreten kütüphanelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: haberi

Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 11:50

Tekirdağlı Bahattin amca kitap sevgisiyle çevresine örnek oluyor haberi

Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor: haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 11:34

Ahşabı yakarak sanata dönüştüren Feray Çekver, sergi açma hayaline ulaşmak istiyor: haberi

Türkiye’nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul’da haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 11:30

Türkiye’nin en kalabalık avukat kadrosu İstanbul’da haberi

Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi Boccia ile sosyalleşen “özel sporcular”ın hedefi Türkiye şampiyonluğu haberi Boccia ile sosyalleşen “özel sporcular”ın hedefi Türkiye şampiyonluğu haberi