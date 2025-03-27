GÜNCELLEME – Uludağ’da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahkemece de tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden 3 kişiyi çıkardı.

Bilinçlerinin kapalı olduğu öğrenilen 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.