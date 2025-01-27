“Hakikat Öncesi-Pre-Truth” sergisi Teşvikiye Red Rouge Art Galeri’de açıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Ressam Ayşegül İzer'in yeni sergisi “Hakikat Öncesi-Pre-Truth”, Teşvikiye Red Rouge Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, İzer, sergideki eserlerde doğa, insan ve zaman kavramlarını sorguluyor.

Çiçekler, meyveler, denizin dalgaları ve ışık oyunlarının yer aldığı tablolarla, izleyicilere mevcut anın ötesindeki gerçeklere dair düşündürücü bir bakış sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşegül İzer, “La Fontaine” ve “Andersen Masalları”ndaki betimlemelerin kendisinde önemli izler bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

“'Teneke Trampet' filmindeki gibi, erişkinlerin mutsuz, endişeli dünyalarına katılmaktansa zihnimi yaratıcı ve düşsel şeylere yormak bana hep daha cazip geldi. İşlerimde fantastik dünyalar, alegorik anlatımlar kullanmayı seviyorum ama bu çirkinlikleri görmediğim anlamına gelmiyor. Özellikle çevre kirliliği, endüstri atıkları son zamanlarda resimlerime girdi. Yaşam engin bir deniz gibi, gidecek başka bir yer, sahip çıkılacak başka bir dünyamız yok.”

Sergi, 22 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.