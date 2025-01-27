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Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi
Edirne’deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi altına alındı haberi
“The Lion King” filmi orkestra eşliğinde sanatseverlerle buluştu haberi
Ayasofya-i Kebir Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlendi haberi
“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi
Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi
Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
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Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) – Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

Tırda yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan biri tır sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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