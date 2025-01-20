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Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi
Hayrabolu ilçesinde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı haberi
Edirne’de kurum müdürleri, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bursa’da otomobil çalan şüpheli yakalandı haberi
Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı haberi
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Hayrabolu ilçesinde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hayrabolu ilçesinde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 35 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan, yaptığı açıklamada, kanserde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması gerçekleştirdiklerini ifade eden İnan, “Erken teşhis hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket ederek mamografi taramalarına yönelik farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda 35 günde 690 kadına ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı.” dedi.

Yapılan taramalarda 29 kadında şüpheli bulgular tespit edildiğini aktaran İnan, kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Kanser

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