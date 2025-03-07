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Daikin, “Kadınlar Güçlüdür Atölyesi”nde kadın dayanışmasını vurguladı haberi
TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi

İSTANBUL (AA) - Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı haberi

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.

Törende, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına 30 yıldır Hırka-i Şerif'in muhafaza edilmesinde yer alan ve emekliliğe ayrılan Ergün Kılıç'a plaket verildi.

Kılıç, yaptığı konuşmada “30 yıl Hırka-i Şerif'e, muhafız aileleriyle beraber hizmet etmeye, efendimizin misafirlerini ağırlamaya çalıştık. 30 yılımızı kazasız belasız tamamladık. Bu, anlatılmaz yaşanır. Biz sadece efendimizin misafirlerinin kölesiyiz.” ifadelerini kullandı.

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Her sene ziyarete geldiğini söyleyen Neziha Polat, çok heyecanlandığını, burada Mekke ve Medine'yi hissettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden İlimdar Dursun da Hırka-i Şerif'i görmek için sırada beklediğini, sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

– Ramazanda her gün ziyaret edilebilecek

Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kutsal emanet, 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde teravih namazının ardından saat 03.00'e kadar görülebilecek.

Ziyaretler, 29 Mart Cumartesi'ne denk gelen arife gününde ikindi namazı sonrasında dualarla sonlandırılacak.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile olanlar, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek.

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