İBB’de İmamoğlu’nun “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi haberi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan açılan soruşturmaya ilişkin İmamoğlu'nun hukuk danışmanı Adem Sözüer ve avukatı Mehmet Pehlivan tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi.

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapılan toplantıda konuşan Sözüer, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim aldığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişle ilgili 1990 yılında ilan edilen yatay geçiş şartlarını sağladığını ve bunun ceza soruşturmasına konu olamayacağını savundu.

Avukat Pehlivan ise yatay geçişin hukuka uygun olup olmadığının anlaşılması için, geçiş tarihinde yürürlükte olan mevzuata bakılması gerektiğini söyledi.

Açıklamaların ardından Sözüer ve Pehlivan, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

“İstanbul Üniversitesi'nde yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990'da son bulduğu, fakülte yönetim kurulunun da 12 Eylül 1990'da başvuru süresi bitmeden yatay geçiş başvurularını değerlendirdiği” iddiasının sorulması üzerine Sözüer, şunları söyledi:

“Bu soru, Ekrem İmamoğlu'nun işlemiyle ilgili değil, üniversitenin işlemiyle ilgili. Bizi burada ilgilendiren konu 'hukuka aykırı fiili, eylemi oldu' diye düşünüyoruz ama ne rapor böyle bir şey ne de belgeler böyle bir şey söylüyor. Şimdi üniversitede tarihle ilgili bazı şeyler söyleniyor ama biz üniversitedeki bütün süreçlere hakim olamadığımız gibi gerçekten üniversitede bütün belgeler bu raporda vardır, yoktur onu bilemediğimiz gibi o Ekrem İmamoğlu'nun vereceği bir cevap da değil, tamamen başka konu. Hiçbir bilgimiz yok o konuda.”

Sözüer, bir suç varsa soruşturulması gerekenlerin üniversite yetkilileri olup olmadığının sorusuna ise “1990 yılında idareciler bir hata yaptı diye onlar bakımından bugün dava açılması ve cezalandırma yapılması mümkün değildir.” şeklinde yanıt verdi.

“İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde özel üniversitelerden devlet üniversitelerine yatay geçiş yapmak mümkün müydü?” sorusuna da Sözüer, şöyle cevap verdi:

“Bu İmamoğlu'nun meselesi değil. Ekrem İmamoğlu, ilana bakıyor, bu ilandaki koşullara göre başvuruyor. Başvuran öğrencilerin denklik veya tanınırlık durumunu ya da özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş hakkının olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur. Bu soru kimi ilgilendirir? O zamanki yönetmelikte böyle yasaklar var mı, komisyonu ilgilendirir. O zamanki yönetmelikte yurt dışındaki üniversiteden Türkiye'deki üniversiteye geçişler, 'özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş yok' gibi hiçbir engel, yasak, düzenleme yok.”