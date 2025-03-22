SON DAKİKA
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi
Ertuğrul Gazi Türbesi’nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale’ye gönderildi haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finaline doğru haberi
Lapseki’de iş sağlığı ve güvenliği kursu verildi haberi
Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor haberi
Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav için AKM’de tören düzenlendi haberi
Tekirdağ’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi haberi
Edirne’de kuraklık çeltik üretim sürecini tehdit ediyor haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi
Ertuğrul Gazi Türbesi’nden alınan toprak ve Türk bayrağı Çanakkale’ye gönderildi haberi
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finaline doğru haberi
Lapseki’de iş sağlığı ve güvenliği kursu verildi haberi
Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor haberi
Yönetmen ve yapımcı Osman Sınav için AKM’de tören düzenlendi haberi
Tekirdağ’da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi haberi
Edirne’de kuraklık çeltik üretim sürecini tehdit ediyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

SAKARYA (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın vefat eden annesi Zahide Arkan'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 88 yaşında yaşamını yitiren Zahide Arkan'ın cena...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan’ın annesinin cenazesi Sakarya’da defnedildi haberi

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın vefat eden annesi Zahide Arkan'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 88 yaşında yaşamını yitiren Zahide Arkan'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne getirildi.

Atilla Arkan, burada taziyeleri kabul etti.

Zahide Arkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirdağ Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Arkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Rekabet Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı.

İlgili Haberler

“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi
Yerel
22 Mart 2025, 12:24

“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi

Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi
Yerel
22 Mart 2025, 11:44

Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi

Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Yerel
22 Mart 2025, 11:34

Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi
Yerel
22 Mart 2025, 11:24

Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi

Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Yerel
22 Mart 2025, 11:20

Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi

Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
Yerel
22 Mart 2025, 11:14

Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi

Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi