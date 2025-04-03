İHH, Türkiye’de 800 bini aşkın kişiye ramazan yardımı ulaştırdı haberi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'de 800 binden fazla kişiye ramazan yardımı ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmalarında 146 bin 675 gıda kolisi ve gıda kartı dağıtılırken, 12 bin 873 aileye fitre, fidye ve zekat verildi.

Ayrıca bayram öncesinde Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin ve Batman'daki yetim ve ihtiyaç sahibi 19 bin 862 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Türkiye'deki ramazan çalışmalarıyla 800 bini aşkın kişiye ulaşan vakıf, 67 ülkede de insani yardım faaliyetlerinde bulunarak, 3 milyondan fazla kişiye destek verdi.