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AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever’den 8. Olağan Büyük Kongre’ye davet haberi
Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
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İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye Kocaeli'den 5 bin kişiyle katılacaklarını söyledi.Seka Park'taki bir restoranda düzenlenen koordinasyon t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye Kocaeli'den 5 bin kişiyle katılacaklarını söyledi.

Seka Park'taki bir restoranda düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Talus, 12 Ekim 2024’te ilçe düzeyinde başlatılan kongreleri 7 Şubat’ta yapılan İstanbul Kongresi'yle nihayete erdirdiklerini, artık 8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını belirtti.

Bu süreçte il ve ilçe kongrelerini büyük coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladıklarını anlatan Talus, kongreler sayesinde teşkilatlarında olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduklarını dile getirdi.

Talus, 81 ilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “halka hizmet, hakka hizmettir” şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarıyla güçlü bir aile olmanın haklı sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, “Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur, bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır.” diye konuştu.

İlçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında değişim gerçekleştirdiklerinden bahseden Talus, bu değişimin, partilerine yeni kan, can ve heyecan katacağını dile getirdi.

Talus, Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleri olduklarından bahsederek, “Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye’mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu.” ifadelerini kullandı.

Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Talus, büyük kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm milleti programa davet etti.

Talus, geçen hafta ilçe başkanlarıyla kongre üzerine genel değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktararak, “Arkasından bu hafta kongre komisyonu yaptık. 23 Şubat'ta inşallah 5 bin kişiyle Ankara Spor Salonu'nda olacağız.” dedi.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İlyas Şeker, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, belediye ve parti ilçe başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.

Kongre
Parti

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