İlkbaharda karla kaplanan Çam Dağı havadan görüntülendi haberi

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda ilkbahar renkleri ve kış güzelliği bir arada yaşanıyor.

Bölgede dün ve önceki gün aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından Çam Dağı beyaza büründü.

Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının bulunduğu bölge, beyaz örtüyle güzel görüntü oluşturdu.

İlkbahar renkleri ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı Çam Dağı havadan görüntülendi.