Paylaş

İnegöl’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi. İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adliyede konferans salonunda gerçekleşen...