İnegöl’de asker uğurluma etkinliği düzenlendi haberi

BURSA (AA) – Bursa’nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi’nde askere gidecek 12 genç için uğurlama programı düzenlendi. Mahalle muhtarlığı ve halkın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte dualar edildi.

İnegöl Mehter Takımı’nın konseriyle başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, Mevlid-i Şerif okutuldu.

Geceye katılan yaklaşık bin 500 davetliye yemek ikramında bulunuldu.

İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbıkçı, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, “9. kez düzenlediğimiz asker uğurlama programında 2005 doğumlu 12 evladımızı dualarla uğurluyoruz. Köyümüzün tarihinde Çanakkale’de 7 şehit verdiğimiz biliniyor. Bu anlamlı gecede, gençlerimizi hayırlı bir şekilde vatani görevlerine gönderiyoruz.” dedi.

Asker adaylarından Muzaffer Özcan ise, “Bizi ecdadımız gibi dualarla ve Mevlitlerle uğurlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize şehadet şerbetini içmeyi ve gazilik şerefini nasip etsin.” ifadelerini kullandı.