İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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