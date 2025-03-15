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“Ahi Esnaf Beratı”yla onurlandırılan kunduracı, baba mesleğini yarım asrı aşkındır sürdürüyor haberi
Sakarya’da köylüler olası orman yangınlarına karşı bilinçlendiriliyor haberi
Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftarda buluştu haberi
KAMADER’den amatör balıkçılara iç sularda av yasağı uyarısı haberi
Sakarya’da doku ve organ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı haberi
Edirne’de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında haberi
Çanakkale’de “Şehitlere Saygı Mitingi” düzenledi haberi
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın tarihine ışık tutuyor haberi
Türkiye şampiyonu 11 yaşındaki yelkenci Rüzgar Uzel’in hedefi milli takım haberi
Çanakkale’deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı haberi
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İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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