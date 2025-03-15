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İnegöl’de fabrika bacasında çıkan yangın söndürüldü haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi'ndeki fabrikada başlayan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok...