İnegöllü mobilyacılardan “Aile Yılı”na özel indirim hazırlığı haberi

MUSTAFA BİKEÇ – Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, “2025 Aile Yılı”na özel indirimler yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yıllık mobilya ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlayan İnegöl'de 4 binin üzerinde mobilya üreticisi bulunuyor.

Binlerce kişiye istihdam sağlanan ilçede 1000'in üzerinde mobilya mağazası da Türkiye'nin dört bir yanından düğün ve evlerini yenilemek için gelenlere perakende satış yapıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, İnegöl mobilyasının yurt dışının yanı sıra yurt içi pazarda da söz sahibi olduğunu söyledi.

Özcan, Türkiye iç pazarının yüzde 40'ına hakim olduklarını belirterek, birçok tarzda mobilya modellerini tüketiciyle buluşturduklarını anlattı.

Ayhan, düğün sezonunun Ramazan Bayramı'nın ardından hızlanacağını dile getirerek, “Okulların tatil olmasıyla hazirandan itibaren de düğün salonları hareketlenir. Bizden ürünlerini alacak genç çiftler en az 45 gün, 2 ay önceden alışverişlerine başlarlar. Nisan ve mayıs aylarında çok hızlı bir şekilde düğün sezonu alışverişleri mobilyada devam eder.” dedi.

– “Yeni tarz modeller genellikle ilgi görüyor”

Düğün sezonunda mobilyacıların çiftlere yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediğini ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

“Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin düğün yapılıyor. Bu da bizim mobilyacılarımız için bir fırsat. Aynı zamanda ilkbaharda evlerde bahar temizliği olması nedeniyle evlere tekrar mobilya, koltuk, masa, sandalye gibi alışverişler sektörü hızlandırıyor. Bu yıl biz de 'Aile Yılı' kapsamında elimizden geldiğince indirimler yapacağız. Özellikle düğüncüler için yeni modellerimizi hazırladık. Onların hem uygun şartlarda mobilya almaları hem de mutlu olmaları için biz de elimizden geleni yapacağız. İnşallah yeni sezonda hem onlar mutlu olur hem de mobilya üreticilerimiz.”

Ayhan, en çok koltuk, yemek ve yatak odası takımının satıldığını anlatarak, “Yeni tarz modeller genellikle ilgi görüyor. Şu an mobilyada açık renkleri tercih ediliyor. Koltuk modellerimizde yeşil, gri, turuncu ve sarı gibi farklı renklere ilgi var. Yeni neslin mobilyaya bakış açısı farklı. Onlar ağırlıkla modern tarzdaki mobilyaları kullanışlı buluyor. Biraz daha yatak olabilir koltukları tercih ediyorlar.” diye konuştu.