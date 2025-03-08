ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Can Mavisu, Ozan Gönen, İsmail Binbir
Danilos Pizza: Henderson 16, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 27, Walker 16, Hande Çelebi 2, Cooke 4, Ferda Yıldız 7, Nihal Yıldırım 5, Aysude Torcu, Deniz Aygül
OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 33, Burke 22, Epoupa 2, Berger 11, Esra Ural Topuz 4, Aokuso 10, Duygu Özen 4, Şevval Gül
1. Periyot: 18-20
Devre: 39-44
3. Periyot: 55-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Danilos Pizza'yı 86-77 mağlup etti.
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi