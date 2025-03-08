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Çanakkale’de köylere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti haberi
Bayrampaşa’da iş yeri müdürünü yaralayan şüpheli yakalandı haberi
AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Çavuşoğlu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
Pegasus’tan Dünya Kadınlar Günü’ne özel sefer haberi
Tekirdağ’da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı haberi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması haberi
Kocaeli’de kazı çalışması sırasında doğal gaz boru hattı delindi haberi
AK Parti Bilecik İl Başkanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması haberi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

- Danilos Pizza: 77 - OGM Ormanspor: 86

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Can Mavisu, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Danilos Pizza: Henderson 16, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar, Mompremier 27, Walker 16, Hande Çelebi 2, Cooke 4, Ferda Yıldız 7, Nihal Yıldırım 5, Aysude Torcu, Deniz Aygül

OGM Ormanspor: Manolya Kurtulmuş 33, Burke 22, Epoupa 2, Berger 11, Esra Ural Topuz 4, Aokuso 10, Duygu Özen 4, Şevval Gül

1. Periyot: 18-20

Devre: 39-44

3. Periyot: 55-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Danilos Pizza'yı 86-77 mağlup etti.

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