İnşaatın 10. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir inşaatın 10. katında çalışan Afganistan uyruklu asansör işçisi C.M. (34) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.M’yi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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